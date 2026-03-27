Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (27/3) καλεσμένοι στην «Αγκαλιά του Φάνη».

Το ζευγάρι, που ετοιμάζεται για τον γάμο του μίλησε για τη γνωριμία, τη σχέση του αλλά και την απόφαση να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας!

Θυμίζουμε ότι οι δυο τους είναι μαζί αρκετά χρόνια, ενώ έχουν και δύο παιδιά.

«Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου. Μου έχει δώσει μονόπετρο αλλά, όταν μου το έδωσε, μου είπε “να ξέρεις δεν είναι πρόταση γάμου”. Ο κουμπάρος μας του λέει “δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις, αλλά κάνεις τη ζωή που έκανες και πριν τα παιδιά”», είπε αρχικά η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

«Τώρα πήγαμε σε ένα στούντιο, γιατί είχα κανονίσει εγώ τον γάμο, τα είχα κανονίσει όλα. Του είπα ότι θα πάμε στην planner μας. Ήταν στημένο εκεί και του λέω “εδώ θα βγάλουμε φωτογραφίες και θα ανακοινώσουμε ότι παντρευόμαστε”» ανέφερε στη συνέχεια.

«Της είπα ότι “αφού το θες τόσο πολύ, πες στη μαμά σου και στον μπαμπά σου να δώσουν τα λεφτά και πάμε να παντρευτούμε”, τόσο απλά», είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, η Γαλάτεια Βασιλειάδη έκανε αποκαλύψεις για το νυφικό, ενώ τόνισε ότι δε θέλει να γνωστοποιήσουν το πότε ακριβώς θα γίνει το μυστήριο: «Με την wedding planner έχουμε κανονίσει τα πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Το νυφικό το είχα βρει πριν κλείσω τον γάμο. Έχουμε και ημερομηνίες, αλλά δεν θα σου τις πω γιατί είναι γρουσουζιά».

