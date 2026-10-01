Ο τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον Αλέξανδρο Ρούτα, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 1/10 στον Alpha.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον επικείμενο γάμο του με τη σύντροφό του, Γαλάτεια Βασιλειάδη. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Κύπρο, επισφραγίζοντας έτσι την κοινή του πορεία.

«Ο γάμος μας θα γίνει τον Δεκέμβριο στην Κύπρο, δεν έχω όμως να πω κάτι άλλο. Ημερομηνία δεν λέμε, όχι. Όταν πρέπει θα το πούμε».

«Δεν έχω κάνει τίποτα που να αφορά την προετοιμασία. Είναι όλα τόσο ψεύτικα αυτά τα υλικά που δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε μ’ αυτά. Ούτως ή άλλως κούκλος θα είμαι, θα ανέβω πάνω και θα παντρευτώ».

«Για το προσκλητήριο του γάμου είχαμε σήμερα ραντεβού και… δεν πήγα. Πήρε το αμάξι μου η Γαλάτεια και κλειδώθηκε έξω γιατί ανοίγει μόνο με το κινητό, το οποίο δεν το φόρτισε».

govastiletto.gr – Γιώργος Παπαδόπουλος & Γαλάτεια Βασιλειάδη: Μιλούν για τον γάμο τους! – «Έχουμε και ημερομηνίες, αλλά δεν θα τις πω γιατί είναι γρουσουζιά»