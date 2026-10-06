Τα backstage ενός viral βίντεο με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Παπαδόπουλο, την Κάτια Σαμαντζή και την Τζένη Γεωργιάδη αποκαλύπτουν το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν από την πρεμιέρα τους , την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου , στο Koukoutsi Restaurant Bar στον Πειραιά.

Με χαμόγελα, πειράγματα και αυθόρμητες στιγμές, οι τρεις καλλιτέχνες βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, για τις ανάγκες της νέας τους αφίσας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στο Koukoutsi, από αυτή την Παρασκευ ή και Σάββατο και σύντομα και τις Κυριακές!

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η Κάτια Σαμαντζή και η Τζένη Γεωργιάδη ενώνουν τις φωνές και την ενέργειά τους, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές μουσικές βραδιές, γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, σύγχρονες επιτυχίες και αυθεντική διάθεση για διασκέδαση.

Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο στο επίκεντρο, το πρόγραμμα συνδυάζει αγαπημένα λαϊκά και ερωτικά τραγούδια, διαχρονικές επιτυχίες αλλά και σύγχρονα hits, ενώ η Κάτια Σαμαντζή και η Τζένη Γεωργιάδη, δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες, δίνουν τη δική τους ξεχωριστή δυναμική, στη μουσική συνάντηση.

Μουσική , τραγούδι, χορός, κέφι, και φαγητό που θα απογειώσει κάθε ουρανίσκο , μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, την Κάτια Σαμαντζή και την Τζένη Γεωργιάδη, που από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θα κάνουν το Κoukoutsi στον Πειραιά, το σημείο συνάντησης, για όσους αγαπούν την καλή ελληνική μουσική, τη ζωντανή διασκέδαση και τις βραδιές που ξεχωρίζουν!