Ο σεφ Γιώργος Παπακώστας μίλησε για τη σχέση του με την τηλεόραση, τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη και την ενόχλησή του όταν η δημοσιότητα επικεντρώνεται στην προσωπική του ζωή αντί για τη δουλειά του.

Όπως ανέφερε, παρότι έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση τα τελευταία δύο χρόνια, παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος επαγγελματικά, καθώς ασχολείται με τις επιχειρήσεις του.

Τόνισε ότι αγαπά πολύ την τηλεόραση και τη συνεργασία που είχε με την Ελένη Μενεγάκη, ωστόσο δεν τον εκφράζει ιδιαίτερα ο δικός του τηλεοπτικός ρόλος.

Ο ίδιος εξήγησε πως δεν επιθυμεί πλέον να συζητά δημόσια για τα προσωπικά του, σημειώνοντας ότι τον ενοχλεί όταν αναγνωρίζεται ως «ο σύντροφος κάποιας» ή «ο μάγειρας της Ελένης Μενεγάκη», αντί να κρίνεται για τη δική του επαγγελματική πορεία.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την εκτίμηση και την αδυναμία που τρέφει για την παρουσιάστρια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν δεχόταν σήμερα τηλεφώνημα από την Ελένη Μενεγάκη για νέα συνεργασία, θα απαντούσε αμέσως θετικά.

Όπως είπε, η συνεργασία τους ήταν εξαιρετική και η ίδια κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Ο Γιώργος Παπακώστας ξεκαθάρισε ότι σήμερα δίνει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και τη μαγειρική του, χωρίς να αποκλείει μια τηλεοπτική επιστροφή, ειδικά αν αυτή συνδεόταν ξανά με την Ελένη Μενεγάκη.

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