Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Συνελήφθη γνωστός σεφ για χρέη στο δημόσιο που ξεπερνούσαν τις 350.000 ευρώ. Πρόκειται για τον 58χρονο σεφ Γιάννη Γκελντή, ο οποίος στο παρελθόν είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Περισσότερες λεπτομέρειες προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο σεφ, Γιώργος Παπακώστας τόνισε την δυσκολία του κλάδου, ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους έσπευσαν να «επιτεθούν» μέσα από τα σχόλια στα social media.

Ο Γιώργος Παπακώστας είπε: «Όποιος ασχολείται με τον κλάδο της εστίασης είναι ήδη ήρωας στα μάτια μου γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος κλάδος να μπεις και να ακολουθήσεις και να επιβιώσεις.

Πιο πολύ με στεναχωρεί αυτό και η μιζέρια που βλέπω στα social media με όλους τους μαχητές του πληκτρολογίου που ασχολούνται με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει μια ζημιά και χαίρονται με την δυστυχία του. Πολλοί άνθρωποι στο χώρο ξέρουν πως είμαι και ξέρω δεν θα με παρεξηγήσει, θα του πω γράφ’τα όλα εκεί που ξέρεις, μην ανησυχείς, θα είμαστε όλοι δίπλα σου».

Δείτε το βίντεο:

