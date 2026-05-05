Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στο δημοσιογράφο, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την παράσταση «Ο Φονιάς», στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου πρωταγωνιστεί.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και την πορεία της υγείας του.

Αρχικά, ο Γιώργος Παράσχος περιέγραψε: «Είμαι καλά, είμαι σταθερά, δόξα τω Θεώ. Δεν θα πω μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα καλύτερα. Το παρακολουθώ κάθε μήνα, να δούμε πού βρισκόμαστε, δόξα τω Θεώ ακόμα είναι σε καταστολή. Ο γιατρός μου σαν στόχο είχε να μπορέσω εγώ να ζω τη ζωή μου και, μέχρι στιγμής, το πετυχαίνει αυτό. Όσοι έχουν περάσει μέσα από αυτό καταλαβαίνουν τι θα πει ζωή, την εκτιμούν με άλλον τρόπο».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Και δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε φοβίζει το να χάσεις τη ζωή σου. Σε φοβίζει το ότι δεν θα προλάβεις να ζήσεις πράγματα, να βιώσεις πράγματα πριν φύγεις. Αυτός είναι ο φόβος περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω τώρα ή αν θα χαθώ ή αν θα με θυμούνται ή αν… Το μόνο που παρακαλάω είναι, άμα θα φύγω, να σηκώσει ο Χριστός μας το δεξί του χέρι και να μου πει έλα, σε περιμένω».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παράσχος εξομολογήθηκε: «Το πιο δύσκολο νομίζω ότι ήταν η στιγμή που μου το ανακοίνωσαν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου το είπε ο γιατρός, όταν ήμουν στην καρέκλα απέναντί του. Έκλαψα πάρα πολύ. Πιέστηκα αρκετά μέσα μου, τρεις μέρες, και ήθελα να το βγάλω. Ήθελα κάπου να ξεσπάσω ακόμα περισσότερο, δεν μου έφτανε το δάκρυ που έριξα, δεν είχε ξεπλυθεί καλά η ψυχή μου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την αδελφή μου».

Για την σύντροφό του, που έδωσε επίσης μάχη με τον καρκίνο, ο ίδιος ανέφερε: «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε και κοιτάμε κάτι πράγματα μικρά αλλά είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τον Κύριο».

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Παράσχος διαγνώστηκε με αυτοάνοσο στα μάτια – «Τώρα περάσαμε στην θεραπεία»