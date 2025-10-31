Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη νέα του καθημερινότητα με τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού και το γιο τους.

Το ζευγάρι σχεδιάζει τη βάφτιση του μικρού του για το επόμενο καλοκαίρι, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης στην κάμερα του Alpha.

Ο Γιώργος Πατούλης είπε: «Είναι μια όμορφη στιγμή της ζωής μας. Αυτό που νιώθουμε είναι το ωραιότερο συναίσθημα που θα μπορούσε να νιώσει κανείς. Τα βαφτίσια θα γίνουν μάλλον μετά την καινούργια χρονιά. Το όνομά του θα είναι Νικόλας».

Για τη σύζυγό του και τα σχόλια που γίνονται συχνά, ο ίδιος τόνισε ότι είναι ένας δοτικός άνθρωπος που απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σχόλιο θέλει αλλά το νόημα είναι να το ζεις. Η Νάνσυ είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, απλός και δεν της αρέσει καθόλου η δημοσιότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ζωντανοί άνθρωποι για αυτό πρέπει να υπάρχουν οι εκπλήξεις και το καθημερινό».

