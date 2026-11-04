Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA μίλησε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρώην περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη νέα εγκυμοσύνη της συζύγου του, Νάνσυς Κοιλού, ενώ απάντησε παράλληλα και στα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί προηγουμένως από την πρώην σύζυγό του, Μαρίνα Σταυράκη.

Τι είπε ο Γιώργος Πατούλης για τα σχόλια της Μαρίνας Σταυράκη

Αρχικά, μιλώντας για το γεγονός ότι σύντομα θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά, ο ίδιος λέει φανερά ενθουσιασμένος: «Είναι μεγάλη χαρά που νιώθουμε κάθε φορά που έρχεται ένα μέλος της οικογένειας. Δεν μπορεί να περιγραφεί αν δεν τη νιώσεις ο ίδιος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η οικογένεια έχει άμεση σχέση με τα παιδιά και όποιος μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά καλό είναι».

Στη συνέχεια, τονίζει: «Ο πολίτης είναι και πολιτικός εφόσον ασχολείται. Πάντα είμαι ενεργός πολίτης και πάντα με ενδιαφέρει να προσφέρω κάτι περισσότερο και καλύτερο». Ωστόσο, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται αλλά και την αρνητική κριτική που δέχτηκε από την πρώην σύζυγό του, ο ίδιος απάντησε: «Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάτσει στην πολυθρόνα να κρίνει τους άλλους. Μακάρι να μπορούσε να προσφέρει κάτι στην κοινωνία».

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Τι είχε συμβεί με την Μαρίνα Σταυράκη

Για όσους δεν γνωρίζουν, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, θέλοντας να τοποθετηθεί σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής.

Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει κάποια σχετική απόφαση και ότι, εάν και όταν υπάρξει κάτι νεότερο για το πολιτικό του μέλλον, θα το ανακοινώσει ο ίδιος.

Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ωστόσο, εμφανίστηκε ένα σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη που μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. «Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;», έγραψε απευθυνόμενη στον πρώην σύζυγό της, με τη φράση της να προκαλεί πλήθος αντιδράσεων.

Η Μαρίνα Σταυράκη, μιλώντας τώρα στην κάμερα του Happy Day, ξεκαθάρισε ότι το σχόλιο γράφτηκε πράγματι από την ίδια και δεν ήταν αποτέλεσμα παραβίασης του λογαριασμού της. Παράλληλα, όχι μόνο δεν το πήρε πίσω, αλλά επέμεινε στην επιλογή της, χαρακτηρίζοντάς το «πολιτικό σχόλιο» και αφήνοντας αιχμές χωρίς να εξηγήσει περαιτέρω τι ακριβώς εννοούσε.

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