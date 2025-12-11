Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, η κάμερα της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε στην παρουσίαση του τρίτου βιβλίου του Γιώργου Πατούλη.

Ο γνωστός γιατρός και πολιτικός μίλησε για την καθημερινότητά του με τον δέκα μηνών γιο του, παραδεχόμενος με χαμόγελο πως είναι… χαζομπαμπάς και απολαμβάνει τη κάθε στιγμή.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η βάπτιση του μικρού θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη, ενώ εξήγησε γιατί ο μεγαλύτερος γιος του, ο Αλέξανδρος, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη βραδιά: «Ο Αλέξανδρος σπουδάζει στην Κύπρο και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ», είπε.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε: «Για να μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, να προχωρήσει στη ζωή, χρειάζεται να έχει στήριγμα. Και όταν έρχεται στη ζωή σου ένα παιδί, αυτή η αγάπη πολλαπλασιάζεται. Κάθε μέρα με τον μικρό μας είναι ξεχωριστή, μια μέρα μνήμης. Η βάπτιση θα γίνει προς την Άνοιξη και αν έρθει ακόμη ένα παιδί, καλώς να έρθει».

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Πατούλης ήταν παντρεμένος με τη Μαρίνα Σταυράκη από το 1986 μέχρι το 2021 και μαζί απέκτησαν τον Αλέξανδρο. Τον Νοέμβριο του 2024 παντρεύτηκε τη Νάνσυ Κοιλού, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους.

