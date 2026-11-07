Για την προσωπική του ζωή, τον γάμο του με τη Νάνσυ Κοιλού και τις ισορροπίες στην οικογένειά του μίλησε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος σε λίγους μήνες πρόκειται να υποδεχτεί το δεύτερο παιδί του, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και στη δημοσιογράφο Δέσποινα Τσώκου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση με τη σύζυγό του, αλλά και στην εικόνα που θεωρεί ότι παρουσίαζαν για εκείνον στο παρελθόν, εξηγώντας πως η σημερινή οικογενειακή του πραγματικότητα τον αντιπροσωπεύει περισσότερο.

Η σχέση με τη Νάνσυ Κοιλού και η διαφορά ηλικίας

Ο Γιώργος Πατούλης περιέγραψε την καθημερινότητά του με τη σύζυγό του, τονίζοντας πως απολαμβάνουν τη ζωή τους μαζί και πως η οικογένεια αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητά τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σχόλια που έχουν δεχτεί κατά καιρούς για τη διαφορά ηλικίας τους, επισημαίνοντας πως δεν αποτελεί ζήτημα για κανέναν από τους δύο.

«Υπήρξαν κάποιες περίοδοι, στις οποίες άνθρωποι που κινήθηκαν δίπλα μου, μπορεί να έδωσαν μια δική μου εικόνα που δεν ήταν η πραγματική. Η πραγματική μου εικόνα είναι η σημερινή, η οποία σχετίζεται και με το οικογενειακό μου γίγνεσθαι. Η μέρα του γάμου μου με την Αναστασία, θα έλεγα ότι είναι σαν να ήταν χθες. Περνάμε καλά, είμαστε καλά, αγαπάμε πολύ την οικογένεια και μας δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας αλλά να ζούμε και ποιοτικό χρόνο», ανέφερε.

«Υπάρχει μια επικριτική στάση για τη διαφορά ηλικίας μας. Ούτε εγώ ούτε εκείνη νιώθουμε αυτή τη διαφορά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η Αναστασία είναι πίσω από τα φώτα. Δεν την ενδιαφέρει να φανεί μπροστά σε κάτι που κάνω εγώ. Αυτό το είχα ανάγκη από πάντα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει», πρόσθεσε.

Η συγγνώμη στον γιο του και η επιλογή του να ζήσει στην Κύπρο

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε επίσης στον γιο του, Αλέξανδρο, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες δεν κατάφερε να βρίσκεται δίπλα του όσο θα ήθελε και αποκάλυψε πως του έχει ζητήσει συγγνώμη για τις απουσίες του.

Σήμερα, ο Αλέξανδρος είναι ενήλικας και έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη δική του πορεία, σπουδάζοντας το αντικείμενο που επιθυμεί και κάνοντας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη δημοσιογραφία στην Κύπρο.

Ο πατέρας του δήλωσε πως σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις του και βρίσκεται στο πλευρό του, στηρίζοντας τις επιλογές του.

«Προφανώς και έχω πει συγγνώμη στον μεγάλο μου γιο που δεν ήμουν εκεί σε κάποιες στιγμές. Σήμερα είναι ενήλικας, θέλει να έχει τον δικό του χώρο, έχει επιλέξει να σπουδάζει αυτό που ήθελε και να γίνει δημοσιογράφος στην Κύπρο. Έχω σεβαστεί απολύτως αυτή την επιλογή και τη στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις», κατέληξε.

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