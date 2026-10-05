Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιώργος Πατούλης, καθώς η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, περιμένει το δεύτερο παιδί τους, όπως έγινε γνωστό.

Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, ετοιμάζεται με ανυπομονησία να καλωσορίσει το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Παράλληλα με τις εξελίξεις σχετικά με τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Πατούλης επιβεβαίωσε και τη χαρμόσυνη είδηση για την εγκυμοσύνη της συζύγου του.

«Έχουμε δώσει εντολή για εσωτερικό έλεγχο. Νομίζω ότι όλα διευκρινίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», είπε αρχικά ο Γιώργος Πατούλης.

Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη της συζύγου του, ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

govastiletto.gr -Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους