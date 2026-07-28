Μια όμορφη στιγμή από τις καλοκαιρινές του διακοπές μοιράστηκε στα social media ο Γιώργος Πατούλης, δημοσιεύοντας μια selfie με τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού, από τη Χίο.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής αποκάλυψε πως η οικογένειά τους βρέθηκε στο νησί με αφορμή τον γάμο αγαπημένων φίλων, καθώς και τη βάπτιση του παιδιού τους, συνδυάζοντας τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις με στιγμές ξεκούρασης.

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, ο Γιώργος Πατούλης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη Χίο, σημειώνοντας ότι το νησί τούς κέρδισε από την πρώτη στιγμή και πως επιστρέφουν, έχοντας δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες για τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, αφήνοντας να φανεί πως οι διακοπές τους στη Χίο ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

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