Σε βαθύ πένθος βυθίστηκαν ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, μετά τον αιφνίδιο χαμό ενός πολύ κοντινού τους ανθρώπου. Ο μαιευτήρας-γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου, θείος της Νάνσυς Κοιλού, βρέθηκε νεκρός μέσα στο ιατρείο του, σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένεια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που διανύουν, εξίροντας την προσωπικότητα και την επιστημονική διαδρομή του εκλιπόντος, ενώ στάθηκε στον στενό δεσμό που είχε ο γιατρός με τη σύζυγό του.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και προφανώς η Νάνσυ είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη. Ήταν αιφνίδιος και απρόσμενος ο θάνατός του, ήταν ακέραιος στην επιστήμη του αλλά και ως άνθρωπος βοηθώντας πολλές οικογένειες και γυναίκες να αποκτήσουν το παιδί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε όσα δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης

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