Μετράνε αντίστροφα για τη βάφτιση του γιου τους ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού, καθώς οι προετοιμασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Όπως είναι ήδη γνωστό το μυστήριο έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι. Την τελετή θα πραγματοποιήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ενώ ο νεοφώτιστος θα ονομαστεί Νικόλας.

Μετά το πέρας του μυστηρίου, θα ακολουθήσει δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αναβύσσου, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη χωρητικότητα για τη φιλοξενία των πολυάριθμων καλεσμένων.

