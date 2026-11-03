Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Γιορτάζουν δύο χρόνια γάμου λίγο πριν γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού συμπληρώνουν δύο χρόνια κοινής πορείας, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να κάνει μια ιδιαίτερα τρυφερή δημοσίευση για την επέτειο του γάμου τους.

Ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια κοινή φωτογραφία από την ημέρα που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και συνόδευσε το στιγμιότυπο με λόγια αγάπης για τη σύζυγό του, θυμίζοντας ότι εκείνη την περίοδο περίμεναν ήδη τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Σήμερα, έχοντας αποκτήσει τον γιο τους και περιμένοντας το δεύτερο παιδί τους, οι δυο τους συνεχίζουν να χτίζουν την οικογένειά τους, με τον Γιώργο Πατούλη να εκφράζει δημόσια τη χαρά του για τη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Ο Γιώργος Πατούλης επέλεξε να γιορτάσει τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον γάμο του με τη Νάνσυ Κοιλού μέσα από τα social media, κοινοποιώντας μια φωτογραφία από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρθηκε στην κοινή διαδρομή τους, στην οικογένεια που δημιούργησαν και στα όνειρα που συνεχίζουν να κάνουν μαζί, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στη γυναίκα της ζωής του.

«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας, μετρώντας αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου μας παιδιού. Σήμερα συνεχίζουμε να χτίζουμε την οικογένειά μας, με ακόμη περισσότερη αγάπη και όνειρα. Χρόνια μας πολλά, συνοδοιπόρε της ζωής μου! Να πορευόμαστε πάντα μαζί, γεμίζοντας τη ζωή μας με όμορφες στιγμές», έγραψε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Patoulis (@giorgos.patoulis)

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