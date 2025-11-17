Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα δίπλα στη θάλασσα πέρασαν σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Πατούλης με τη Νάνσυ Κοιλού και τον μονάκριβο γιο τους.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, μπορεί να έχει ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα στην καθημερινότητά του, τα Σαββατοκύριακα όμως, φροντίζει να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά του.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε ο Γιώργος Πατούλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τον βλέπουμε να ποζάρει στο πλευρό της συζύγου του, ενώ μαζί τους ήταν και ο αγαπημένος του σκύλος.

«Καλή Κυριακή! Νοέμβρης στην Ελλάδα και ο ήλιος κάνει… καλοκαιρινές εμφανίσεις. Οικογενειακές στιγμές και όμορφη διάθεση», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Πατούλης.

