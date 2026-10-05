Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, καθώς σε λίγο καιρό θα υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους.

Παρά την αναγνωρισιμότητα του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του ΙΣΑ, το ζευγάρι επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, απολαμβάνοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

Η φουσκωμένη της κοιλιά τράβηξε τα βλέμματα στο αεροδρόμιο

Η προχωρημένη εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού δεν κρύβεται πλέον. Σε πρόσφατο ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη, η φουσκωμένη της κοιλιά τράβηξε τα βλέμματα στο αεροδρόμιο, επιβεβαιώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τα ευχάριστα νέα.

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Για τον Γιώργο Πατούλη, το νέο αυτό μέλος θα είναι το τρίτο του παιδί. Ο πρώην Περιφερειάρχης έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο 1,5 έτους με τη Νάνσυ Κοιλού, ενώ είναι επίσης πατέρας του Αλέξανδρου από τον γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Το ζευγάρι παραμένει πιστό στην επιλογή του να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή.

Μιλώντας στο Mega, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής είχε περιγράψει την καθημερινότητα με τη σύζυγό του και τον μικρό γιο τους, αλλά και τα συναισθήματά του για την πατρότητα: «Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός έχει γίνει ενός και θεωρώ ότι αν αυτό θέλει κανείς να το ζήσει με όλες του τις εκφάνσεις, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς το ζούμε την καλύτερή μας δυνατότητα. Θέλω να μοιάσει στην όμορφη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι υγιές το παιδί. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Με λένε χαζομπαμπά».

Ο γάμος του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, με παρόντες ανθρώπους του στενού οικογενειακού τους κύκλου ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

govastiletto.gr -Γιώργος Πατούλης & Νάνσυ Κοιλού: Βάφτισαν τον 1,5 έτους γιο τους στο Λαγονήσι – Οι λαμπεροί καλεσμένοι