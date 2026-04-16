Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Πότε και πού θα βαφτίσουν τον ενός έτους γιο τους – Δείτε το προσκλητήριο

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού πρόκειται σε λίγο καιρό να βαφτίσουν τον γιο τους, καρπό του έρωτά τους, ο οποίος έγινε πριν από λίγους μήνες ενός έτους.

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αποκάλυψε τόσο την ημερομηνία που θα διεξαχθεί το μυστήριο, όσο και πληροφορίες για το πού θα γίνει η δεξίωση.

Όπως αποκάλυψε η Φαίη Φώτου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, τα πρώτα προσκλητήρια έχουν ήδη αρχίσει να στέλνονται στους κοντινούς ανθρώπους της οικογένειας του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το προσκλητήριο: «Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στη βάφτιση του γιου μας, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. στον Ιερά Ναό του Αγίου Νικολάου Λαγονησίου».

