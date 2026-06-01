Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου η βάπτιση του 1,5 έτους γιου του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού.

Το μυστήριο έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, και ο μικρός πήρε το όνομα «Νικόλαος».

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν στενοί συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες για να τιμήσουν αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, ακολουθεί δεξίωση σε ευρύχωρο, γνωστό ξενοδοχείο της Αναβύσσου, προκειμένου να φιλοξενηθούν όλοι οι προσκεκλημένοι της οικογένειας.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ευχές προς το ζευγάρι και τον νεοφώτιστο, Νικόλαο, μέσα σε ζεστό και ιδιαίτερα προσωπικό κλίμα.

Ανάμεσα τους λαμπερούς καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» στο μυστήριο ήταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του, Λένα Παπαθεολόγου, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του, Κατερίνα Μαχαιριώτη, ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός Κούλλης Νικολάου, ο πρώην συνεργάτης του στην Περιφέρεια και καλός του φίλος, Χάρης Ρώμας και πολλοί άλλοι.

Να θυμίσουμε το ζευγάρι αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 σε κτήμα στο Κορωπί, σε πολύ στενό φιλικό και οικογενειακό κύκλο, λίγο πριν έρθει στη ζωή ο καρπός του έρωτά τους, ο γιος τους.

Δείτε φωτογραφίες από τη βάφτιση:

