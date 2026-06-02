Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βάφτισαν, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, τον 1,5 έτους γιο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαγονησίου.

Το μυστήριο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, παρουσία στενών συγγενών, φίλων και συνεργατών του ζευγαριού, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να μοιραστούν αυτή τη σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα «Νικόλαος» από τον πατέρα της Νάνσυς Κοιλού, αλλά και γιατί ήταν ένα όνομα που άρεσε πολύ στο ζευγάρι. Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Πατούλης στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί ανέφερε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον ευλογήθηκε από την εκκλησία μας και είχαμε τη μεγάλη τιμή αυτή η ευλογία να δοθεί από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κ. Ελπιδοφόρο με τον οποίο έχουμε μια φιλία από σεβασμό και αγάπη. Μου λέει πως ό,τι και να γίνει θα είναι κοντά μας, και είμαστε χαρούμενοι που τα κατάφερε.

Είμαστε χαρούμενοι και για τους φίλους που ήρθαν και άλλους που δε μπορέσαμε να καλέσουμε για να είναι κοντά μας. Τους ευχαριστούμε όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα για τον Νικόλα».

