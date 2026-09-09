Στο επίκεντρο βρέθηκαν ξανά ο Γιώργος Πατούλης και η Μαρίνα Σταυράκη, μετά το δημόσιο σχόλιο της πρώην συζύγου του για τα πολιτικά του σχέδια.

Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε σε ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη τη φράση «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;», με τον ίδιο να απαντά και να ξεκαθαρίζει πως πλέον δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους.

Το πρώην ζευγάρι είχε συνυπάρξει για περίπου 35 χρόνια και έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίνας Σταυράκη στα social media του πρώην συζύγου της επανέφεραν τη μεταξύ τους κόντρα στο προσκήνιο.

Τι είχε δηλώσει ο Γιώργος Πατούλης

Η νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τα δημοσιεύματα που αφορούν το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική.

«Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο. Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε, αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για εμένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος», είχε αναφέρει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει ο ίδιος τις επόμενες κινήσεις του.

Η τοποθέτηση του Πατούλη: «Με την κ. Σταυράκη δεν έχω καμία σχέση»

Τη δική του απάντηση στα όσα ειπώθηκαν έδωσε ο Γιώργος Πατούλης, αποφεύγοντας να οδηγήσει την κατάσταση σε νέα δημόσια κόντρα με την πρώην σύζυγό του.

Σε δηλώσεις του στο FLASH, αναφέρθηκε με νόημα στη σημασία που έχουν τα λόγια και οι πράξεις κάθε ανθρώπου, ενώ ξεκαθάρισε τη θέση του αναφορικά με τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τη Μαρίνα Σταυράκη.

«Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας κρίνεται από τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι όμορφο να γίνονται τέτοιες αναφορές στον δημόσιο λόγο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το σήμερα και το χθες.

Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση. Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει πάρει πλέον τον δικό του δρόμο. Εγώ έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε πολύ καλά.

Έχουμε πάρει διαζύγιο από το 2021, εγώ παντρεύτηκα το 2024 και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο».

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στη συνέχεια και στο βίντεο που είχε δημοσιεύσει, εξηγώντας πως αφορμή στάθηκαν οι ερωτήσεις που δεχόταν από διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

«Εγώ έκανα το συγκεκριμένο βίντεο επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον, καθώς είχε γραφτεί ότι μπορεί να είμαι υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων, την Πεύκη ή το Μαρούσι.

Με το βίντεο θέλησα απλώς να τους ενημερώσω ότι, όπου κι αν αποφασίσω να κατέβω υποψήφιος, εφόσον τελικά το κάνω, θα είμαι εγώ ο ίδιος που θα το ανακοινώσω, δυνατά και ξεκάθαρα».

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