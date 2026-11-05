Με μια μπαλάντα θα ήθελε να ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2027 ο Γιώργος Περρής, καθώς, όπως εξήγησε, πρόκειται για το μουσικό είδος που ταιριάζει περισσότερο στη φωνή και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό, μίλησε στο ΡΙΚ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επιλογή του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προηγούμενη προσπάθειά του να συμμετάσχει στη Eurovision, αλλά και στις προσδοκίες του για τη φετινή διοργάνωση.

Η προηγούμενη προσπάθεια και η έκπληξη της επιλογής

Όπως αποκάλυψε, είχε καταθέσει πρόταση συμμετοχής και την προηγούμενη χρονιά, χωρίς ωστόσο να επιλεγεί. Η απογοήτευση που ένιωσε τότε τον έκανε να αντιμετωπίσει τη φετινή διαδικασία με χαμηλότερες προσδοκίες.

«Είχαμε καταθέσει και πέρυσι πρόταση και είχα στεναχωρηθεί αρκετά. Φέτος, όταν μου είπαν από την εταιρεία μου ότι θα το κάνουν, αποφάσισα ότι δεν θα έχω καμία ελπίδα. Θα το αφήσω και ό,τι γίνει έγινε. Οπότε δεν είχα καμία προσδοκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της επιλογής του, ωστόσο, τον γέμισε χαρά και συγκίνηση, καθώς, όπως είπε, ανυπομονεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο, την οποία θεωρεί δεύτερο σπίτι του εδώ και πολλά χρόνια.

«Η μπαλάντα είναι το στοιχείο μου»

Ο Γιώργος Περρής έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται ιδέες για τη συμμετοχή του, γνωρίζοντας ότι μπροστά του υπάρχει αρκετή δουλειά μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

«Τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Εγώ έχω αρχίσει και έχω κάποιες ιδέες, έχω κάποια πράγματα στο κεφάλι μου, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πέσουμε με τα μούτρα», δήλωσε.

Όσο για το μουσικό ύφος που θα ήθελε να έχει το τραγούδι του, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την προτίμησή του στις μπαλάντες. Μάλιστα, σημείωσε πως πρόκειται για ένα είδος που αγαπά ιδιαίτερα και στο οποίο αισθάνεται ότι μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις δυνατότητές του.

«Και εγώ αυτό θέλω, γιατί αυτό είναι το στοιχείο μου. Σε αυτό ειδικεύομαι. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Αν βρεθεί η κατάλληλη μπαλάντα, με κάτι τέτοιο θα θέλω να πάω», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2027 να κινηθεί σε πιο μελωδικούς και συναισθηματικούς ρυθμούς.

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