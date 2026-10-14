Γιώργος Πολυχρονίου για Άννα Βίσση: «Ο νέος Καρβέλας στη ζωή της είναι ο Γιάννης Κούστας»

«Είναι ένα ζευγάρι που δεν θα πεθάνει ποτέ, μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Με την Άννα ήμασταν σε πολύ κοντινή επαφή, ψυχικά τουλάχιστον. Το βίντεο κλιπ του «Δώδεκα» το κάναμε σπίτι μου».

«Αυτή τη φορά ο τσακωμός έχει ένα ψεγάδι. Δεν είναι ένας από τους χιλιάδες τσακωμούς-αγάπη. Η αδυναμία της Άννας είναι πρωτοφανής για ζευγάρια. Πόσες φορές έχετε δει live τη Βίσση να αναφέρει το όνομα του Καρβέλα; Τι είναι, υποχρέωσή της; Όχι, είναι υπερβολικός έρωτας, υπερβολική αγάπη. Η γυναίκα είναι άρρωστη με τον Καρβέλα».

Ωστόσο, η τοποθέτησή του δεν έμεινε εκεί, καθώς προχώρησε σε ορισμένα αιχμηρά σχόλια που θα συζητηθούν για την Άννα Βίσση. Το κλείσιμο των δηλώσεών του επιφύλασσε άλλη μία έκπληξη, με τον ίδιο να εμπλέκει στη συζήτηση και το όνομα του Γιάννη Κούστα.

«Ο Καρβέλας δεν παύει να έχει λόγο για το ρεπερτόριο της Άννας στο μαγαζί τάδε. Δηλαδή ο άνθρωπος συμμετείχε. Για αυτό και έπαιρνε και αυτός ένα ικανοποιητικό κόκαλο κάθε βράδυ. Αλλά όπως ξέρεις ο Νίκος είναι καλύτερη καρδούλα από την Άννα. Σας το λέω… Η Άννα είναι ευγενής, χαμογελαστή, μορφωμένη αλλά είναι και πονηρο-Κύπρια όμως. Ο νέος έρωτας στη ζωή της Άννας είναι ο Γιάννης ο Κούστας».

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