Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μίλησε ο Γιώργος Πολυχρονίου, κάνοντας μια αναδρομή στις πιο σημαντικές στιγμές της τηλεοπτικής του πορείας.

Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος παρουσιαστής θυμήθηκε τη χρυσή εποχή του «Τροχού της Τύχης», την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, αλλά και την πρώτη φορά που γνώρισε την Ελένη Μενεγάκη.

Όπως εξήγησε, ο «Τροχός» γνώρισε τεράστια απήχηση τη δεκαετία εκείνη, με χιλιάδες τηλεθεατές να ζητούν θέση στο στούντιο και τα ποσοστά τηλεθέασης να αγγίζουν το 50%. «Γινόταν πραγματικός χαμός, ο Τροχός ήταν φαινόμενο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πολυχρονίου αναφέρθηκε και στην επαγγελματική μεταγραφή του στο Mega, αποκαλύπτοντας πως πήρε την απόφαση επειδή η οικονομική πρόταση του σταθμού ήταν πολύ πιο δελεαστική. «Έφυγα γιατί ο ΑΝΤ1 μου έδινε ελάχιστα για ανανέωση. Το Mega μου πρόσφερε πέντε φορές περισσότερα».

Η πιο τρυφερή στιγμή, ωστόσο, ήταν όταν περιέγραψε την πρώτη του γνωριμία με την Ελένη Μενεγάκη. «Μου τη σύστησαν στο σπίτι μου και αμέσως μου έκανε εντύπωση. Βγήκαμε για φαγητό, μιλήσαμε και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε. Ήταν πανέμορφη, φρέσκια και αρκετά συγκρατημένη», είπε, εξηγώντας πως φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι είχε μεγάλα περιθώρια εξέλιξης.

Κλείνοντας, εξομολογήθηκε πως η περίοδος του πρωινού στο Mega ήταν για εκείνον δύσκολη σε προσωπικό επίπεδο: «Δεν το χάρηκα όσο θα ήθελα. Ήταν τότε που χώρισα με τη Μάγκυ και ήμουν πολύ “λαβωμένος”.»