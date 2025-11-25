Ο Γιώργος Πολυχρονίου “άνοιξε” την καρδιά του στην εκπομπή “EQ” και αποκάλυψε το άγνωστο παρελθόν του.

Μίλησε για την άπιστη συμπεριφορά του και παραδέχτηκε πως ο λόγος που το έκανε ήταν γιατί ήθελε συνέχεια την επιβεβαίωση.

«Δεν ήμουνα πιστός στις σχέσεις μου. Βαριέμαι. Όταν είσαι πενηντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Η ζωή σε λατρεύει, ο Θεός και πας καλά… μην μου το αλλάζεις το σενάριο. Είχα πολύ ωραία γυναίκα, άσ’ τη και ελεύθερη. Άσε να τη δουν κι άλλοι. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος σε αυτό. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Και όταν μεγαλώνεις θέλεις και την επιβεβαίωση. Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια. Τα δίνω όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα… “δωσ’τα όλα”», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Όπως είμαι ντυμένος σήμερα, αυτά που φοράω κάνουν 150 ευρώ. Και τότε που είχα 5 εκατομμύρια, τα ίδια θα φορούσα. Δεν με νοιάζει το χρυσό ρολόι. Έχω δύο και δεν τα φοράω. Δεν με ενδιέφερε ποτέ ο καθωσπρεπισμός. Είχα προοδευτικές ιδέες από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο. Άκουγα στην Ελλάδα “τι θα πει η γειτονιά;”. Δεν με άγγιξαν ποτέ αυτά», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Γιώργος Πολυχρονίου.

Μιλώντας για την αγάπη του για τη μουσική και την οικογένειά του δάκρυσε, ενώ όταν αναφέρθηκε στην κόρη του και την εγγονή του «λύγισε».

«Ήρθα για ένα σκοπό… εγώ γεννήθηκα για να υπηρετήσω την κόρη και την εγγονή μου», είπε μεταξύ άλλων και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

govastiletto.gr -Γιώργος Πολυχρονίου για την πρώτη συνάντηση με την Ελένη Μενεγάκη: «Με κέρδισε αμέσως – ήταν πανέμορφη και σεμνή»