Ο Γιώργος Πρίντεζης πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τη σύζυγό του, Στέλλα Κωστοπούλου, στη Μύκονο.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε μια χαλαρή βόλτα στα Ματογιάννια, με το ζευγάρι να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα της Μυκόνου, σε μια περίοδο που το νησί έχει πλέον αφήσει πίσω του την έντονη καλοκαιρινή κοσμοσυρροή.

Ο Γιώργος Πρίντεζης και η Στέλλα Κωστοπούλου έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και, παρά τη δημοσιότητα που έχει γνωρίσει ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της αθλητικής του πορείας, προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Ο Γιώργος Πρίντεζης και η Στέλλα Κωστοπούλου παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε μια ρομαντική τελετή στο Island της Βάρκιζας. Την ίδια ημέρα βάφτισαν και την πρώτη τους κόρη, Ζόζεφιν, η οποία είχε έρθει στη ζωή τον Αύγουστο του 2017.

Το ζευγάρι απέκτησε και δεύτερη κόρη, την Αριάδνη, η οποία γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 2024, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους.

govastiletto.gr – Γιώργος Πρίντεζης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Στέλλα Κωστοπούλου και τη μεγάλη κόρη τους