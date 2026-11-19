Στα χέρια του Έλληνα εφοπλιστή και επενδυτή Γιώργου Προκοπίου φέρεται να περνά το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Park Gstaad, στο διάσημο ελβετικό θέρετρο, όπως αναφέρει το Gstaad Confidential. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πωλήτρια είναι η επιχειρηματίας Ντόνα Μπερταρέλι (Dona Bertarelli), με την αξία του deal να τοποθετείται ανάμεσα στα 350 και 400 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τη συμφωνία ή το τελικό ποσό της συναλλαγής.

Το Park Gstaad συγκαταλέγεται στα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Ελβετίας και αυτή την περίοδο υποβάλλεται σε εκτεταμένες εργασίες ριζικής ανακαίνισης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το ακίνητο θα ανοίξει ξανά τις πύλες του το καλοκαίρι του 2027, περνώντας παράλληλα υπό τη διαχείριση της κορυφαίας διεθνούς αλυσίδας Four Seasons.

Αν η εξαγορά οριστικοποιηθεί, ο Γιώργος Προκοπίου θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιό του στον κλάδο του real estate, αποκτώντας ένα εμβληματικό περιουσιακό στοιχείο σε έναν από τους πιο περιζήτητους luxury προορισμούς της Ευρώπης.

Λίγα λόγια για το ιστορικό Park Gstaad

Το Park Gstaad ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1910 και αποτέλεσε το πρώτο ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής. Τις επόμενες δεκαετίες καθιερώθηκε ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ξενοδοχεία των ελβετικών Άλπεων, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας.

Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Gstaad, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού πολυτελούς τουρισμού, ο οποίος συνδυάζει την ορεινή αναψυχή με την παρουσία επώνυμων εμπορικών καταστημάτων και ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Four Seasons Hotels and Resorts ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τη διαχείριση του συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης.

Η ανακατασκευή πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της Squircle Capital, ενώ τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων έχει αναλάβει ο Γάλλος σχεδιαστής Ζοζέφ Ντιράν.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη συνολική αναβάθμιση του ακινήτου, με στόχο τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής αλπικής αρχιτεκτονικής και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς πολυτελούς φιλοξενίας.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα

Το ανακαινισμένο Park Gstaad θα διαθέτει συνολικά 75 δωμάτια και σουίτες, συμπεριλαμβανομένων έξι πολυτελών κατοικιών τύπου penthouse.

Οι συγκεκριμένες κατοικίες προβλέπεται να διατεθούν προς πώληση, με τους ιδιοκτήτες τους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διαχείρισης και φιλοξενίας της Four Seasons.

Επιπλέον θα περιλαμβάνει επτά εστιατόρια και χώρους αναψυχής, εγκαταστάσεις ευεξίας και spa, καθώς και εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες. Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της Four Seasons.

Η επενδυτική διάσταση της συμφωνίας

Το Gstaad συγκαταλέγεται στους πλέον καθιερωμένους προορισμούς υψηλού εισοδήματος της Ελβετίας, ενώ το ιστορικό ξενοδοχείο διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και προοπτικές αναβάθμισης μέσω της συνεργασίας με τη Four Seasons.

Η φερόμενη συναλλαγή με τον Γιώργο Προκοπίου θα αποτελέσει μία ακόμη ένδειξη της επενδυτικής δραστηριότητας Ελλήνων εφοπλιστών, εκτός του παραδοσιακού ναυτιλιακού τομέα, με έμφαση σε ακίνητα υψηλής αξίας και στον κλάδο της φιλοξενίας.

Πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το εκτιμώμενο τίμημα των 350 έως 400 εκατ. ελβετικών φράγκων αφορά αποκλειστικά την απόκτηση του ακινήτου, ή περιλαμβάνει και άλλες οικονομικές παραμέτρους της συναλλαγής.

Μέχρι την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, η πληροφορία για την εμπλοκή του Γιώργου Προκοπίου στη συμφωνία παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Αντιθέτως, το πρόγραμμα ανακατασκευής και η προγραμματισμένη επαναλειτουργία του ξενοδοχείου υπό τη Four Seasons έχουν ήδη ανακοινωθεί επισήμως.

Με πληροφορίες από: Capital.gr

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