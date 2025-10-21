Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος, γνωστός στιχουργός και μάνατζερ του συγκροτήματος Magic De Spell.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος, γνωστός στιχουργός και μάνατζερ του συγκροτήματος Magic De Spell.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.