Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Daily Κους Κους» ο Γιώργος Σαμπάνης και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον χώρο, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Εγώ ήμουν ένα τρένο με ενσυναίσθηση. Οι καταστάσεις που έχω βιώσει δεν είναι τραγικές, απλά εγώ ήμουν υπερευαίσθητος», είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.

«Εδώ και καιρό δεν είμαι κοντά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω αν θα έχει υλικό μου στις καινούργιες του δουλειές. Αυτά που λένε και γίνονται αλλά και το αν τον αγαπάει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζω γιατί σε προσωπικό επίπεδο έχουμε χαθεί εντελώς», σημείωσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

