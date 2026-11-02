Στους μεγαλύτερους φόβους τους αναφέρθηκαν ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, σε δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με αφορμή την πρεμιέρα τους.

Οι δύο τραγουδιστές μίλησαν αρχικά για τη συνέχεια της συνεργασίας τους. «Εμείς δεν το βλέπουμε δεύτερη σεζόν. Βλέπουμε τη συνέχεια της πρώτης και είχαμε πει ότι “to be continued”. Οπότε αυτό κάνουμε. Δεν το χορτάσαμε, δεν μας έφτασε», ανέφερε ο Νίκος Μακρόπουλος.

Η εξομολόγηση του Γιώργου Σαμπάνη για τον μεγαλύτερο φόβο του

Όταν ρωτήθηκαν τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο, ο Νίκος Μακρόπουλος απάντησε πως, πέρα από την υγεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο που τον φοβίζει, προσθέτοντας: «Εγώ θέλω να πεθάνω υγιής».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τον φόβο της ανυπαρξίας και το ενδεχόμενο μια ζωή να περάσει χωρίς να αφήσει κάτι πίσω της.

«Νομίζω κι εγώ ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος της ανυπαρξίας. Ο φόβος της ανυπαρξίας είναι πολλές φορές πέρα από τον θάνατο. Το να περάσει η ζωή σου έτσι και να μην σημαίνει τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δύο καλλιτέχνες ρωτήθηκαν επίσης αν φοβούνται μήπως κάποια στιγμή χάσουν τη φωνή τους και δεν μπορέσουν να συνεχίσουν να τραγουδούν.

Ο Νίκος Μακρόπουλος σχολίασε πως κάτι τέτοιο δεν είναι φόβος, αλλά μια εξέλιξη που, αν συμβεί, θα πρέπει να την αποδεχτούν και να σταματήσουν να τραγουδούν. Ο Γιώργος Σαμπάνης συμφώνησε, χαρακτηρίζοντάς το φυσική εξέλιξη.

Govastiletto.gr – Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη χρονιά στον «Βοτανικό»