Ο Γιώργος Σαμπάνης αποκάλυψε πως έχει επιλέξει εδώ και αρκετό καιρό να απομακρυνθεί από την καθημερινή διαχείριση των προσωπικών του social media, καθώς δεν αντέχει, όπως είπε, την ένταση και την πίεση που συχνά τα συνοδεύουν.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στην ανάγκη να εστιάζουμε περισσότερο στις θετικές πλευρές της ζωής και στους ανθρώπους που προσφέρουν βοήθεια και αγάπη γύρω μας, αντί να προβάλλεται συνεχώς η αρνητική πλευρά της καθημερινότητας.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι έχει παραδώσει τη διαχείριση των λογαριασμών του σε συνεργάτες του, καθώς προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του σε πιο ουσιαστικά πράγματα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ εγώ τα social media, γιατί δεν αντέχω αυτή την τρέλα με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου».

Ο Γιώργος Σαμπάνης διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της ομάδας του, η οποία τον ενημερώνει όταν προκύπτει κάτι σημαντικό.

Ωστόσο, θεωρεί πως είναι αδύνατο να τα προλαβαίνει κανείς όλα, ειδικά όσο μεγαλώνει και αντιλαμβάνεται περισσότερο την αξία του προσωπικού χρόνου.

Όπως εξομολογήθηκε, πλέον προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του σε απλές καθημερινές στιγμές, όπως ένα γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα, χρόνο με τα ανίψια του ή συναντήσεις με φίλους.

Για τον ίδιο, αυτές οι εμπειρίες έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη συνεχή παρουσία και έκθεση στα social media, καθώς του επιτρέπουν να διατηρεί μια πιο ισορροπημένη και ουσιαστική σχέση με τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω του.

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