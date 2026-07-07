Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή απόλαυσαν ένα ταξίδι στην Ιαπωνία γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Το ζευγάρι, που διατηρεί τα τελευταία χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή του, επέλεξε ένα προορισμό που συνδυάζει παράδοση και υπερσύγχρονη αισθητική, με το Τόκιο και τις γύρω περιοχές να αποτελούν ιδανικό σκηνικό για ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις.

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν στιγμιότυπα από βόλτες σε χαρακτηριστικές γειτονιές, γαστρονομικές εμπειρίες με ιαπωνικές γεύσεις, αλλά και πιο προσωπικά στιγμιότυπα που αναδεικνύουν τη χαλαρή και ταξιδιωτική διάθεση του ζευγαριού.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, γνωστός για την πιο διακριτική παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύει την Ιωάννα Σαρρή σε ένα ταξίδι που συνδυάζει ξεκούραση και έμπνευση, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δείτε τις εικόνες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Sarri (@iwanna_sarri)

Η σχέση του τραγουδιστή με το μοντέλο μετρά ήδη αρκετά χρόνια και γίνεται όλο και πιο δυνατή με το πέρασμα του χρόνου. Η Ιωάννα Σαρρή βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του γνωστού τραγουδιστή, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις απαιτητικές επαγγελματικές περιόδους του, με τους δυο τους να έχουν βρει τη δική τους ισορροπία μακριά από τα φώτα και τα πρωτοσέλιδα.

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