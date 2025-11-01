Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιώργος Σαμπάνης, μετά από τέσσερις συνεχόμενες επιτυχημένες σεζόν στον «Βοτανικό», συνεργάζεται με τον Νίκο Μακρόπουλο, από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Ο πιο σπουδαίος δημιουργός κι ερμηνευτής της γενιάς του, Γιώργος Σαμπάνης και ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος, μας υποδέχονται στο αγαπημένο στέκι του «Βοτανικού» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Μαζί τους η Φαίη Θεοχάρη, η Kianna και οι Prestige.

Μια σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη, πολλά μαγικά βράδια, ένας μοναδικός χειμώνας στον «Βοτανικό»!

