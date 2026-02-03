Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει δυναμικά με το νέο του τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες», συνοδευόμενο από ένα κινηματογραφικό video που αναδεικνύει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συγχώρεση και το κάρμα.

Σε ρόλο έκπληξη εμφανίζεται ο καταξιωμένος ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος, προσδίδοντας βάθος στην ιστορία του clip.

Η οπτικοποίηση της επιτυχίας, που κυκλοφορεί από την Panik Records, αναδεικνύει πώς οι επιλογές και οι συμπεριφορές μας επιστρέφουν σε εμάς, ενώ το μήνυμα της αγάπης και της καρμικής δικαιοσύνης κυριαρχεί σε όλη την αφήγηση.

Το σκηνοθετικό δίδυμο Alex Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Γκάνιος δημιουργεί ένα video με έντονο συναισθηματικό φορτίο και κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Το τραγούδι ήδη θεωρείται μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Σαμπάνη, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε Spotify Top50, ραδιοφωνικές μεταδόσεις και φτάνοντας στο No1 του Shazam Viral Greece.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής συνεχίζει τις sold-out εμφανίσεις του στον «Βοτανικό», στο πλευρό του Νίκου Μακρόπουλου, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.