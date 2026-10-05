Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία και έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική, συναντιούνται πρώτη φορά δισκογραφικά και παρουσιάζουν τις «Χάρτινες Αγάπες».

Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι με σύγχρονη μουσική αισθητική και διαχρονικό λαϊκό ήχο, που μιλά για την εφήμερη πραγματικότητα των σχέσεων στη σημερινή εποχή.

Οι «Χάρτινες Αγάπες», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη, στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και παραγωγή Χρήστου Soumka, είναι τώρα διαθέσιμες από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθούν και στο YouTube με music video.