Μια ξεχωριστή συναυλία έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου ο Γιώργος Σαμπάνης στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Η βραδιά, ωστόσο, είχε και μια έντονα συναισθηματική στιγμή, καθώς ο τραγουδιστής και δημιουργός θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Η ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνδεθεί επαγγελματικά μέσα από τη μουσική, καθώς ο Γιώργος Σαμπάνης είχε γράψει αρκετά τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η επιλογή της Νίκαιας είχε μάλιστα, ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για έναν τόπο που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά… Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί…», είπε ο Γιώργος Σαμπάνης από τη σκηνή.

Ο χορός στη σκηνή

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Σαμπάνης χάρισε στο κοινό μια ιδιαίτερη στιγμή. Αφήνοντας στην άκρη το μικρόφωνο, σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο στη σκηνή, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ώρες Μικρές».

Η κίνηση αυτή, μέσα στο κλίμα της βραδιάς και μετά την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκίνησε το κοινό που είχε γεμίσει το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης: Ξέσπασε σε δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη