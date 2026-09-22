Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Γιώργος Σαμπάνης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή, τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή, αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο έρωτας είναι παντού στη ζωή μας… Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι οι γυναίκες μας διαλέγουν, εμείς προτείνουμε κι αυτές αποφασίζουν… Θα ήταν ψέματα να πω ότι η Ιωάννα δεν με διάλεξε, δεν ξέρω κατά πόσο, σε τι βαθμό», είπε για τη σύντροφό του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή όταν ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στενά, έχοντας γράψει συνολικά 22 τραγούδια του.

Μιλώντας για τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και στάθηκε στο ιδιαίτερο ταλέντο και τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος είναι ένα πλάσμα σαν αρτίστας. Καθολικός αρτίστας, είχε όλα τα στοιχεία που μπορούν να φτιάξουν έναν μουσικό πλανήτη που είναι μόνο δικός του», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη φωνή του, τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε και τη διαφορετική προσέγγιση που είχε στη μουσική.

«Είχε μια σπάνια χροιά, η οποία δεν θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή. Είχε έναν δικό του τρόπο να αποκρύνεται στα μουσικά κείμενα και να μετρά τις φράσεις. Είχε παραπάνω από 2,5 οκτάβες φωνής, παρόλο που δεν του φαινόταν, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει από πάρα πολύ χαμηλά μέχρι πάρα πολύ ψηλά», εξήγησε.

Ο Γιώργος Σαμπάνης τόνισε ακόμη, πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάντα τον πρώτο λόγο στις καλλιτεχνικές του επιλογές.

«Ποτέ δεν τραγούδησε τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Διάλεξε μόνος του όλα τα τραγούδια του. Τα τραγούδια που του έγραψα, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε εκείνος, γιατί στην ουσία παρουσιάζουν τον ίδιο», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο μεγάλο κενό που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

«Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα. Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιος θα μπορέσει να το τραγουδήσει… Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Govastiletto.gr – Γιώργος Σαμπάνης: Το μυστικό της σχέσης του με την Ιωάννα Σαρρή