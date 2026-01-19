Ο Γιώργος Σεϊταρίδης έκανε φέτος δυναμικό comeback στο θέατρο με την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», ανοίγοντας ξανά ένα κεφάλαιο που, όπως παραδέχεται, υπήρχε πάντα μέσα του.

Μετά από χρόνια αποχής από την Αθήνα και τη σκηνή, ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο που έζησε στο Πήλιο, όπου έμεινε για 12 χρόνια και υιοθέτησε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής.

Στο Πήλιο ασχολήθηκε με τη μελισσοκομία, έφτιαχνε λάδι και είχε επαφή με την αγροτική ζωή, ενώ περιγράφει πως η καθημερινότητα στη φύση του έδωσε μια άλλη οπτική για τη ζωή. «Όταν ζεις κοντά στη φύση, μαθαίνεις να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι άνθρωποι της περιοχής έχουν έναν διαφορετικό ρυθμό και μια πιο “φιλοσοφημένη” προσέγγιση στα πράγματα.

Ο ίδιος δηλώνει πως αισθάνεται πιο ήρεμος από τότε, ενώ διατηρεί ακόμα επαφές με τον τόπο και τους ανθρώπους που γνώρισε. Αν και δεν έχει επιστρέψει συχνά στην περιοχή, η Αθήνα είναι ξανά η βάση του για περίπου έναν χρόνο.

Κομβικό ρόλο στην επιστροφή του στη σκηνή έπαιξε η σύζυγός του, Όλγα Θανασιά. Ο ίδιος εξηγεί πως το θέατρο ήταν πάντα μέσα του, αλλά για χρόνια το είχε αφήσει στο περιθώριο. Η Όλγα όμως τον ενθάρρυνε, λέγοντάς του ότι όταν μιλάει για το θέατρο αλλάζει και γίνεται πιο ζωντανός. Αυτό το “σπρώξιμο” τον έκανε να το σκεφτεί ξανά σοβαρά και τελικά να πει το μεγάλο “ναι”.

Σε μια πιο προσωπική αναφορά, ο Γιώργος Σεϊταρίδης μοιράστηκε και στιγμές από την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι και ότι συχνά ξεχνά το κινητό του. Παρόλα αυτά, τονίζει πως παραμένει ενημερωμένος για όσα συμβαίνουν γύρω του, δείχνοντας πως η απλότητα και η ηρεμία παραμένουν βασικά στοιχεία της ζωής του.

Govastiletto.gr – Ο Γιώργος Σεϊταρίδης για τη σύζυγό του: «Αν δεν ήθελε, δεν θα κατεβαίναμε από το βουνό»