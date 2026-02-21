Ο Γιώργος Σεϊταρίδης βρέθηκε, το Σάββατο 21/2, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε σχετικά με την απόφαση που είχε πάρει να φύγει από την Αθήνα και να ζήσει στο Πήλιο, αλλά και να μην επιστρέψει στα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε για το πώς πήρε την απόφαση να φύγει από την πρωτεύουσα, λέγοντας: «Δεν με χάλασε ακριβώς κάτι στη ζωή μου στην Αθήνα. Καλά πήγαιναν τα πράγματα, αλλά εκείνη τη στιγμή, ζήτησε το κεφάλι μου, η ψυχή μου να δω το άλλο. Η μία ζωή είναι οι ρυθμοί της πόλης, και η άλλη, η ηρεμία της φύσης. Ζούσα στη Ραφήνα, σε ένα Πευκοδάσος, έβλεπα ότι αυτό μου άρεσε, σαν ποιότητα. Χωρίς να το καταλαβαίνω. Η Ραφήνα είναι σαν χωριό της Αττικής και σκέφτηκα πως θα ήταν να ζούσα σε χωριό».

Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Ασχολήθηκα με τη μελισσοκομία και με τις ελιές. Νομίζω ότι η προσαρμοστικότητά μου είναι σε καλό επίπεδο. Ήταν προσωπική μου επιλογή να πάω εκεί, ξυπνούσα και έλεγα: «Πού είμαι;» γιατί το Πήλιο είναι παράδεισος στη γη. Τα πρώτα χρόνια με έπαιρναν οι άνθρωποι για δουλειές, αλλά εγώ είχα αποφασίσει ότι δε θα ξαναγυρίσω. Καλύτερα κλείσ’ το. Είπα κάποια «όχι» και μετά σκέφτηκαν να με αφήσουν ήσυχο».

Επιπλέον, ο Γιώργος Σεϊταρίδης ανέφερε: «Απόφαση για την επιστροφή μεγάλο ρόλο έπαιξε η γυναίκα μου, η Όλγα. Όταν με γνώρισε, είχε ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα στο θέατρο, είχε κάνει μια ταινία, γνώρισε τα μούτρα μου και με ερωτεύτηκε. Τα παράτησε και ήρθε παρέα μου. Με ακολούθησε στο Πήλιο, δεν ξέρω γιατί. Όλα αυτά τα χρόνια της έλεγα ότι το έχω βγάλει το υποκριτικό. Βρισκόμασταν και με παρέες στο βουνό, κάναμε λίγο θέατρο και όποτε με έβλεπε να μιλάω με το θέατρο μου έλεγε: «Μήπως να ανεβοκατεβαίνεις; Όποτε μιλάς για το θέατρο, αλλάζει το πρόσωπό σου», προφανώς προς το καλό. Εγώ έλεγα όχι, αλλά δεν μου το άφησε να κοιμηθεί τελείως».

«Ήρθε κάποια στιγμή και είπα πως «Αν ο Θεός σου έδωσε ένα τάλαντο, μήπως το έθαψες». Για να πάρω την απόφαση, μου παίρνει χρόνο, αλλά μόλις την πάρω, έγινε. Τα ζυγίζω για να γλιτώσω τις πολλές κακοτοπιές. Μου πήρε περίπου δυο χρόνια. Ένα πρωί της είπα: «Θέλεις;» και κατεβήκαμε» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.

