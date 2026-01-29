Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, μαζί με την σύζυγό του, Όλγα Θανασιά παραχώρησαν συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για την απόφασή του να φύγει πριν χρόνια από την Αθήνα και να μετακομίσει στο Πήλιο, βάζοντας κάποια πράγματα στη θέση τους.

Πόσο δύσκολο ήταν να αφήσεις πίσω σου όλα αυτά για τα οποία άλλοι παλεύουν χρόνια να κατακτήσουν και εσύ στο peak της καριέρας σου να τα απαρνηθείς;

Μάλλον εύκολο μου ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το peak, αυτό θα φανεί πριν φύγω από τη ζωή. Ένιωσα ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν 39 και κάτι και η καρδιά μου μου έλεγε να κάνω μια άλλη διαδρομή.

Πρόσφατα διέψευσες σε συνέντευξή σου ότι αποφάσισες να φύγεις από την Αθήνα για να απεξαρτηθείς από τις ουσίες, όπως είχε ακουστεί.

Ακριβώς. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για μένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει αν δεν το είχα τολμήσει.

Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;

Είστε ανοιχτοί να αναχωρήσετε ξανά από την Αθήνα;

Γιώργος: Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό.

Όλγα: Ναι, ήρθαμε στην Αθήνα για το «παρακάτω». Φτάνει να είμαστε καλά.

govastiletto.gr -Ο Γιώργος Σεϊταρίδης για τη σύζυγό του: «Αν δεν ήθελε, δεν θα κατεβαίναμε από το βουνό»