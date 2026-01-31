Για τη ζωή του με τη σύζυγό του, Όλγα Θανασιά, με την οποία μετρούν 12 χρόνια κοινής πορείας, μίλησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο ηθοποιός, που πρόσφατα επέστρεψε στο θέατρο με την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» μετά από 12 χρόνια αποχής, αποκάλυψε ότι πέρασε τρία χρόνια προσπαθώντας να πείσει τη γυναίκα του να τον παντρευτεί, μέχρι να πάρει το πολυπόθητο «ναι».

«Είμαστε παντρεμένοι από το 2017, αλλά μαζί εδώ και 12 χρόνια», είπε ο Σεϊταρίδης. «Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε και ήθελα να παντρευτούμε πιο γρήγορα. Τρία χρόνια με κρατούσε σε αναμονή και τελικά μου είπε το οκ. Όπως λέει, με ερωτεύτηκε και με ακολούθησε στο Πήλιο. Φτάσαμε τα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει».

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης την αρχή της σχέσης τους, λέγοντας πως όταν γνωρίστηκαν, η Όλγα είχε ξεκινήσει ήδη την πορεία της στην υποκριτική με παραστάσεις και μια ταινία. Στη συνέχεια, τα άφησε όλα πίσω της, για να είναι μαζί του και να τον ακολουθήσει, αποτελώντας για εκείνον πηγή έμπνευσης που κράτησε ζωντανό το θέατρο στη ζωή του. «Κάποια στιγμή της είπα ‘δε πάμε κάτω;’ και μου λέει ‘πάμε’. Είχε τακτοποιήσει κάποια πράγματα, οπότε την ξαναξεβόλεψα», πρόσθεσε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Γιώργος Σεϊταρίδης: «Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»