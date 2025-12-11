Ο Γιώργος Θεοφάνους κατήγγειλε, πριν από λίγες ημέρες, δημόσια μέσα από μια μακροσκελή δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook το Δήμο Ναυπλίου, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη σχετικά με την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, η οποία τελευταία στιγμή ματαιώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος μουσικοσυνθέτης περιέγραψε ακριβώς τα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στο Δήμο και εκείνον, αλλά και διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να παίρνει αμοιβή 26.300 ευρώ για να εμφανιστεί στην εορταστική εκδήλωση. Σήμερα, Πέμπτη 11/12, όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή Buongiorno, η εταιρεία παραγωγής της εκδήλωσης απέστειλε εξώδικο στον Γιώργο Θεοφάνους, ζητώντας να κατεβάσει τη συκοφαντική δημοσίευση, κατηγορώντας τον για ψέματα και παραπληροφόρηση.

Το εξώδικο γράφει χαρακτηριστικά: «Σας δηλώνουμε ότι καταγγέλλουμε το από 4/10 2025 μεταξύ μας συμφωνητικό. Από το σύνολο των εγγράφων από την οποία η αφίσα της εκδήλωσης εγκρίθηκε από εσάς και αναρτήθηκε από το δεύτερο από εσάς και τους προσωπικούς σας λογαριασμούς σας social media προκύπτει ότι η ώρα έναρξης της εκδήλωσης ήταν 6, η απόλυτη γνώση και αποδοχής αυτής από τον δεύτερο από εσάς προκύπτει πέρα από την ανάγνωση της αφίσας και από σωρεία γραπτών επικοινωνιών μεταξύ ημών και συνεργατών σας ενώ ενδεικτικά αναφέρουν ότι ακριβώς λόγω της ώρας της εκδήλωσης που επέτρεπε την αυθημερόν επιστροφή σας στην Αθήνα δεν υπολογίστηκαν κόστη διαμονής του δεύτερου από εσάς και των συνεργατών σας.

Δυστυχώς, στις 7 του μηνός και παρά την διαρκή επικοινωνία που είχαμε με συνεργάτες σας μόνο δύο άτομα από εσάς εμφανίστηκαν στο Ναύπλιο και ουδέποτε ο δεύτερος από εσάς και τους καλλιτέχνες σας με αποτέλεσμα την ακύρωση της εκδήλωσης και την ανεπανόρθωτη έκθεση ημών και της δημοτικής αρχής. Στις 8 του μηνός ο δεύτερος από εσάς με ανάρτηση κειμένου στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook όπου επιχειρείται να επιστρέψετε την ευθύνη για την μη εμφάνισή σας προσάπτοντας σε εσάς ουσιαστικά έλλειψη συνεννόησης. Όμως, δυστυχώς για εσάς σας διαψεύδουν σωρεία εγγράφων που αποδεικνύουν την πραγματικότητα ενώ μέσα στην προσπάθεια να εξαπωλήσετε κατηγορίες εν τέλει ομολογείτε τον πραγματικό λόγο της ακύρωσης από αποκλειστική υπαιτιότητά σας. Προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Ουδέποτε και μετά την ολοκλήρωση του από κοινού διαμόρφωση μεταξύ μας συμφωνία δηλώθηκε σε εσάς ή συνεργάτη σας ότι η έναρξη της εκδήλωσης ήταν στις 9 με δεδομένου την αφίσα που αναρτήθηκε και εγκρίθηκε από δεύτερο από εσάς αναφέρει ως ώρα έναρξης 6 ώρα. Σε καμία λογική άλλωστε δεν στέκει 3ωρη καθυστέρηση έναρξης από την επισήμως ανακοινωθίσας ώρας οποιασδήποτε εκδήλωσης πέραν μια στοιχειώδους καθυστέρησης που συμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις. Ουδεμία λογική έχει στις 7 να μην βρίσκεται κανείς από τους συνεργάτες σας εκεί ακόμα και αν εσείς θεωρούσατε να έχετε προσωπική υποχρέωση να είστε εκεί στις 9 πράγμα που ούτως ή άλλως είναι αναληθές. Ουδεμία λογική δεν έχει η επιστροφή σας στην Αθήνα αμέσως μετά τα δήθεν ανεξήγητα τηλεφωνήματα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Άλλωστε σύμφωνα με τα λεγόμενά σας είχατε την πρόθεση να εμφανιστείτε και όχι να γυρίσετε πίσω, οπότε ουδεμία λογική έχει το απολογητικό μήνυμά σας σε πρόσωπο της διοίκησης του Δήμου Ναυπλέων στο οποίο ζητάτε συγγνώμη και προθυμοποιείστε να εμφανιστείτε άλλη ημέρα όχι κάποιας κακής συνεννόησης αλλά λόγω δικής σας υπαιτιότητας. Συνεπώς η απόσταση από την Αθήνα στο Ναύπλιο είναι 2 ώρες οπότε θα έπρεπε αισίως να είχατε φτάσει την ώρα των ανεξήγητων τηλεφωνημάτων. Η δε ανάρτησή τελειώνει με ένα ζήτημα που καθόλου δεν σας αφορά παρόλα αυτά επιλέξατε να σχολιάσετε».

