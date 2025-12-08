Ο Γιώργος Θεοφάνους εξηγεί τους λόγους ακύρωσης της συναυλίας του στο Ναύπλιο, που ήταν προγραμματισμένη για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε σύγχυση σχετικά με την ώρα έναρξης της εμφάνισης, καθώς η συμφωνημένη ώρα ήταν 21:00, αλλά στην αφίσα αναγραφόταν 18:00.

Παρά την προσπάθεια της ομάδας του να φτάσει στο Ναύπλιο μετά την εμφάνιση στην Αθήνα, οι οργανωτές ζήτησαν ακύρωση, επικαλούμενοι ότι η πρόβα έπρεπε να γίνει νωρίτερα και ότι ο κόσμος είχε φύγει από την πλατεία.

Ο Θεοφάνους διευκρινίζει ότι η αμοιβή του μαζί με τους συνεργάτες του ήταν 11.000 ευρώ, ενώ σε δημοσιεύματα αναφέρθηκε ποσό 26.300 ευρώ, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αμοιβή της ομάδας.

Εκφράζει την απογοήτευσή του για τη σύγχυση και ελπίζει η συναυλία να πραγματοποιηθεί σύντομα, ζητώντας συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε στο κοινό.



