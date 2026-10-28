Ο Γιώργος Θεοφάνους σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν να ετοιμάζει νέα τραγούδια για την Άννα Βίσση, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο συνθέτης δήλωσε: «Ακούγονται πολλά για το αν θα γράψω στην Άννα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα».

Τα τραγούδια που προορίζονταν για την Άννα Βίσση

Ο Γιώργος Θεοφάνους αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η «Κόκκινη Γραμμή», που έγινε γνωστή με τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου, είχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση. Όπως είπε, το ίδιο είχε συμβεί και με άλλα τραγούδια του.

«Το έχω πει δημόσια πολλές φορές ότι η “Κόκκινη Γραμμή” γράφτηκε αρχικά για την Άννα Βίσση. Και όχι μόνο η “Κόκκινη Γραμμή”, και άλλα. Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως, για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Γιώργος Θεοφάνους: Οι δηλώσεις για τη νέα γενιά τραγουδιστών – Λιόλιου, Φέρρη, Ιακωβίδη