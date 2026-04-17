Ο Γιώργος Θεοφάνους βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή 17 Απριλίου, σε μια συνέντευξη όπου μίλησε για τη Μαρινέλλα, την τηλεοπτική του επιστροφή στο «Your Face Sounds Familiar», αλλά και για την παλιά παρεξήγησή του με τον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά στη μεταξύ τους απόσταση που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, ωστόσο η συνάντησή τους στον αέρα έδειξε πως το κλίμα έχει πλέον αλλάξει.

Στο φινάλε της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κλείσει τη συζήτηση σε πιο προσωπικό τόνο, εκφράζοντας τη χαρά του που ξαναβρέθηκαν από κοντά και ζητώντας συγγνώμη για όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Λιάγκας: «Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή επιτυχία στο YFSF, την Κυριακή στις 21:00 στον ΑΝΤ1, θα κάτσουμε να το δούμε. Χαίρομαι πραγματικά που ήρθες στον ΑΝΤ1 και χαίρομαι και πραγματικά που τα είπαμε μετά από καιρό. Να ‘σαι καλά. Να ξέρεις σε εκτιμώ. Πάντα. Το ξέρω ότι με εκτιμάς κι εσύ, το αισθάνομαι. Και επειδή είχε γίνει μια μικρή παρεξηγησούλα μεταξύ μας, είχες στεναχωρηθεί πάρα πολύ, και αν σου έκανα πιο αυστηρή κριτική από ό,τι έπρεπε ή… αν αισθάνθηκες άσχημα για κάτι που είπα, σου ζητώ συγγνώμη».

Ο Γιώργος Θεοφάνους απάντησε σε ήρεμο ύφος, λέγοντας: «Εγώ χαίρομαι που επέστρεψα στον ΑΝΤ1 μετά από τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να μου ζητήσεις συγγνώμη. Μου αρέσει που ακούς το τι λέω».

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η παρεξήγηση μεταξύ τους είχε προκύψει στο παρελθόν με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις για τη διαχείριση γνωστού τραγουδιού και τη χρήση του σε διαφήμιση.

Govastiletto.gr – Γιώργος Θεοφάνους για τα talent shows: «Ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά»