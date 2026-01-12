Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαρίνο, κατά την πρεμιέρα του στο ιστορικό νυχτερινό κέντρο «Μέδουσα», όπου ο Μαρίνος είχε εμφανιστεί παλαιότερα και άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική σκηνή.

Ο συνθέτης ανέφερε ότι κάθε φορά που κάθεται στο πιάνο, σκέφτεται τον καλλιτέχνη και θα ήθελε να είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν μαζί στη σκηνή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Θεοφάνους τόνισε τη σημασία του Μαρίνο για την ελληνική μουσική, λέγοντας: «Κάθε φορά που κάθομαι στο πιάνο τον σκέφτομαι. Τι ωραία να παίζαμε κάτι μαζί τώρα. Πέρασε, έκανε, άφησε το στίγμα του, και τώρα προσπαθούμε κι εμείς ως μεγάλη ομάδα και ορχήστρα να συνεχίσουμε».

Ο συνθέτης περιέγραψε επίσης το πρόγραμμά του, επισημαίνοντας ότι επιλέγει τραγούδια σπάνια παιγμένα, που δεν ακούμε συχνά, και πως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο συντηρούν αυτή την παράδοση με πολύ καλό τρόπο.

Πρόσθεσε ότι οι Έλληνες μεγαλώσαμε με τους ποιητές μας μέσα από τα τραγούδια και αυτή η «μαγιά» παραμένει μέσα στο DNA μας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, διατηρώντας όμως την αναγνώριση και την εκτίμηση του κόσμου για την καριέρα του.

