Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε σε συνέντευξή του και αναφέρθηκε στη νέα γενιά τραγουδιστών, σχολιάζοντας το κατά πόσο μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλες λαϊκές φωνές, αντίστοιχες με ιστορικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ο γνωστός συνθέτης σημείωσε ότι καλλιτέχνες όπως η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Θοδωρής Φέρρης έχουν δυνατότητες εξέλιξης, αρκεί να δουλέψουν σωστά το ρεπερτόριό τους και να κάνουν τις κατάλληλες καλλιτεχνικές επιλογές.

Παράλληλα, σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να γράψει τραγούδια για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, απάντησε με χιούμορ πως «θα πρέπει να πάρω μια απόφαση, ή θα συνεχίσω να γράφω ή θα σταματήσω».

Ο Γιώργος Θεοφάνους τόνισε πάντως, ότι η πορεία κάθε καλλιτέχνη κρίνεται από την εξέλιξη, τη δουλειά και τις επιλογές του στο χρόνο.

