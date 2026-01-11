Ο Γιώργος Θεοφάνους γιόρτασε τα γενέθλιά του και έσβησε την τούρτα του μαζί με δύο από τα παιδιά το.

Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πραγματοποιήσει δύο γάμους, οι οποίοι απασχόλησαν κατά καιρούς τη δημοσιότητα. Ο πρώτος γάμος του ήταν με την τραγουδίστρια Ευρυδίκη, με την οποία υπήρξαν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής τη δεκαετία του ’90. Από το γάμο τους απέκτησαν ένα γιο, τον Άγγελο Θεοφάνους, που γεννήθηκε το 1996 και σήμερα είναι περίπου 29 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 2000, ωστόσο διατήρησε πολιτισμένες σχέσεις για χάρη του παιδιού τους.

Στη συνέχεια, ο γνωστός συνθέτης παντρεύτηκε τη Βίλλυ, με την οποία δημιούργησε τη δική του οικογένεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: τον Μάνο Θεοφάνους, γεννημένο το 2005 και σήμερα περίπου 21 ετών, καθώς και τις δύο κόρες τους, την Ειρήνη-Ευγενία και την Κύρα, οι οποίες είναι μικρότερες σε ηλικία. Παρότι η επαγγελματική πορεία του είναι έντονα δημόσια, ο Γιώργος Θεοφάνους επιλέγει να κρατά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή σε διακριτικό πλαίσιο, προστατεύοντας τα παιδιά του από την υπερέκθεση.

Ο Γιώργος Θεοφάνους γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά του μαζί με καλούς φίλους στο Medusa Athens. Μάλιστα, σε μια πολύ τρυφερή οικογενειακή στιγμή, είδαμε το γνωστό συνθέτη να παίζει πιάνο μαζί με τα παιδιά του, Μάνο και Ειρήνη, και να σβήνει την τούρτα του, που είχε πάνω τα κεράκια με την ηλικία του: 58.

Δείτε τον Γιώργο Θεοφάνους με τα παιδιά του:

