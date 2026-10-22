Ο Γιώργος Τροχόπουλος είναι το πρόσωπο της ελληνικής εξωστρέφειας στη διεθνή υψηλή ραπτική. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο 24χρονος δημιουργός κατάφερε να μετατρέψει τα «spidery» και ασύμμετρα πλεκτά του στο απόλυτο viral fashion trend του Hollywood.

Από τη συντηρητική καθημερινότητα της Βέροιας μέχρι τα ατελιέ του Λονδίνου, η πορεία του μοιάζει με σύγχρονο παραμύθι της ψηφιακής εποχής.

Σήμερα, οι δημιουργίες του φιγουράρουν στις ντουλάπες των A-list celebrities, από την Dua Lipa και την Kendall Jenner μέχρι τη Miley Cyrus και τη supermodel Anok Yai.

Το ξεκίνημα από τη Βέροια και το «άλμα» στο Λονδίνο

Μεγαλώνοντας στη Βέροια, ο Γιώργος Τροχόπουλος δεν είχε αρχικά στο μυαλό του το σχέδιο μόδας ως επάγγελμα. Όμως, η εσωτερική ανάγκη για έκφραση σε ένα περιβάλλον που ο ίδιος έχει περιγράψει ως συντηρητικό τον ώθησε να αναζητήσει νέους ορίζοντες.

Μετακομίζοντας στη βρετανική πρωτεύουσα για να σπουδάσει στο London College of Fashion, άρχισε να πειραματίζεται με τις υφές, τις εντάσεις και τα νήματα. Χωρίς να ακολουθεί αυστηρά τους παραδοσιακούς τεχνικούς κανόνες, βρήκε τον δικό του ανατρεπτικό τρόπο να «χτίζει» ρούχα.

«Απλώς βρήκα άλλους τρόπους να φτιάχνω πράγματα – είτε πρόκειται για πλεκτό tailoring είτε για ράψιμο. Ήθελα απλώς να μοιάζουν ακριβώς όπως τα είχα φανταστεί», έχει δηλώσει ο ίδιος στο The National Herald.

Το direct message στο Instagram που άλλαξε τα πάντα

Η εκτόξευση του brand συνέβη με τον πιο Gen-Z τρόπο: μέσα από τα social media. Ο σχεδιαστής άρχισε να ανεβάζει δείγματα της δουλειάς του στο Instagram, τραβώντας την προσοχή κορυφαίων στυλιστών της βιομηχανίας.

Ο διάσημος στυλίστας Jared Ellner ανακάλυψε το signature ριγέ μοτίβο του Γιώργου Τροχόπουλου και του ζήτησε ένα custom κομμάτι για την influencer Emma Chamberlain.

Λίγο αργότερα, η Dua Lipa εμφανίστηκε με ένα δικό του, ημιδιάφανο mini ριγέ φόρεμα που αγκάλιαζε το σώμα.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον Γιώργο Τροχόπουλο το νέο αγαπημένο talk-of-the-town των fashion insiders.

Έκτοτε, η λίστα των υποστηρικτών του μεγάλωσε εντυπωσιακά, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως η Miley Cyrus και η Kendall Jenner.

Μια φιλοσοφία βασισμένη στην έξυπνη αισθητική και το body positivity

Οι δημιουργίες του George Trochopoulos δεν είναι απλά ρούχα. Είναι μια δήλωση. Τα πλεκτά του, φτιαγμένα με τη μέθοδο του drop-stitch, αγκαλιάζουν τις καμπύλες σαν δεύτερο δέρμα, αποθεώνοντας τη σοφιστικέ σεξουαλικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Παρά τη διεθνή φήμη, η έμπνευσή του παραμένει βαθιά ελληνική. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, εμπνέεται από εμβληματικές, δυναμικές γυναίκες του 20ού αιώνα, όπως η Μελίνα Μερκούρη και η Μάρω Κοντού. Δεν τον γοητεύει απλώς το στυλ τους, αλλά η ευφυΐα και η ικανότητά τους να επιβάλλονται με αυθεντικότητα σε ανδροκρατούμενους χώρους.

Η εξέλιξη του brand: Από το σαλόνι του σπιτιού στις διεθνείς πασαρέλες

Στην αρχή, ο Γιώργος Τροχόπουλος έπλεκε, έβαφε και έραβε τα ρούχα μόνος του στο σαλόνι του σπιτιού του στο Λονδίνο. Ακόμα και σήμερα, που το brand έχει μεγαλώσει και παρουσιάζει τις συλλογές του στο London Fashion Week, επιμένει να διατηρεί μια μικρή, ευέλικτη in-house ομάδα που δεν ξεπερνά τα λίγα άτομα, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την αποκλειστικότητα.

Η πρόσφατη συλλογή του για την σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2027 δείχνει την εντυπωσιακή ωρίμανση του σχεδιαστή. Κρατώντας τον πυρήνα του knitwear που τον καθιέρωσε, ο Γιώργος Τροχόπουλος επεκτείνει πλέον το δημιουργικό του όραμα σε νέες κατηγορίες, παρουσιάζοντας customized denim κομμάτια και draped jersey tops με δικά του, χειροποίητα φλοράλ prints.

Η νέα αυτή φάση αποτελεί ένα φόρο τιμής στις πρώτες του πελάτισσες, αποδεικνύοντας ότι η Gen-Z πολυτέλεια δεν χρειάζεται μεγάλα logos για να επιβληθεί, παρά μόνο αυθεντικό ταλέντο, συναίσθημα και αδιαπραγμάτευτη δημιουργική ελευθερία.