Γιώργος Τσαγκαράκης: Αποσύρεται από την αγορά έργων Τέχνης μετά την περιπέτειά του με τη Δικαιοσύνη

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη, με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να προχωρά σε μια αποκάλυψη. Ξεκαθάρισε, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ότι ο γκαλερίστας δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο χώρο της πώλησης έργων τέχνης.

«Μετά από συζήτηση που είχα χθες το βράδυ με τον κ. Τσαγκαράκη, μπορώ να σας ανακοινώσω για πρώτη φορά ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί στο μέλλον με πωλήσεις πινάκων ζωγραφικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν οι εταιρικοί λογαριασμοί του, ενώ θα μπορούσε να πουλά πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες του χώρου: «Είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος, δυστυχώς το 80% από τους πίνακες των ζωγράφων της σχολής Μονάχου, που κυκλοφορούν στην αγορά είναι πλαστοί. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία πιστοποιήσεων γνησιότητας πινάκων. Σας λέω μόνο ότι η Εθνική Πινακοθήκη, η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια, δεν πιστοποιεί έργα, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάσταση για τον εντολέα του είναι πιεστική: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική ασφυξία στον κ. Τσαγκαράκη, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα ασχοληθεί πάλι με αυτό το αντικείμενο».

